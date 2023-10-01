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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

تجارية القليوبية: مؤتمر حكاية وطن يعكس رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة

الدكتور محمد الفيومى
الدكتور محمد الفيومى

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مؤتمر "حكاية وطن"، رصد إنجازات الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي كانت ولا تزال غير مسبوقة وإعجاز تنموي بشهادات محلية ودولية، مؤكدا مدي نجاح جهود الدولة بالاقتصاد المصري،  خلال السنوات الأخيرة، رغم التحديات المحلية والعالمية، وذلك بفضل توجيهات الرئيس السيسي. 
وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي له اليوم، أن الدولة تشهد إنجازات غير مسبوقة على أرض الواقع، وهناك طفرة غير مسبوقة فى حجم المشروعات، فى مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، والعمل يسير بالتوازى فى مختلف الملفات، ما يعني أن هذه المشروعات العملاقة لم تأتِ على حساب ملف بعينه، العمل يسير فى كل الاتجاهات بنفس الوتيرة وهذا الأمر يمثل إعجازا فى حد ذاته، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة استطاعت القيادة السياسية أن تعمل على تهيئة المناخ للمستثمرين سواء الأجانب أو المحليين، بداية من النهوض بالبنية التحتية والتنمية التى تشهدها جميع محافظات الجمهورية، والعمران وشبكة الطرق التى تمثل شرايين التنمية الحقيقية، مما أدى إلى ذيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر.
وتابع أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الإنجازات التي استعرضتها أجهزة الحكومة اليوم بمؤتمر حكاية وطن، نوع من الشفافية بين الشعب والحكومة، باستعراض الانجازات بلغة الأرقام للتوضيح مدي نجاح الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية والمحلية الأخيرة.
وأشار  أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، اعتاد على تقديم كشف حساب لكي يعرف الشعب الوضع الاقتصادي لمصر خلال السنوات الأخيرة وحجم الجهد المبذول من الحكومة لتحسين مستوي معيشية المواطن وتهيئة المناخ للمستثمرين وتشجع على جذب رؤوس أموال جدد.

القليوبية الغرفة التجارية بالقليوبية حكاية وطن الإقتصاد المصرى شبكة الطرق

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