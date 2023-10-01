صحف الإمارات اليوم.. السيسي للمصريين: أمامكم فرصة للتغيير.. مستوطنون إسرائيليون يؤدون طقوساً تلمودية في القدس.. وروسيا تتعهد بضم مزيد من أراضي أوكرانيا

صحف الإمارات اليوم

السيسي للمصريين: أمامكم فرصة للتغيير

مصرع وإصابة 10 اشخاص بتسرب مادة سامة في أمريكا

مستوطنون إسرائيليون يؤدون طقوساً تلمودية في القدس

روسيا تتعهد بضم مزيد من أراضي أوكرانيا

محملة بالغذاء والصلب.. ثلاث سفن تغادر موانئ أوكرانية على البحر الأسود



سلطت الصحف الإماراتية الصادرة، صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد من الأخبار والقضايا الهامة في الشأن المحلي والإقليمي والدولي نستعرضها في التقرير التالي.

ففي الشأن المصري، قالت "الإمارات اليوم"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه رسالة إلى الشعب المصري، أمس، بمناسبة قرب إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر المقبل.

وقال السيسي، خلال افتتاح مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز» أمس في العاصمة الإدارية الجديدة، تعقيباً على عرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لما حققته الدولة خلال الفترة الماضية: «كلمة واحدة عاوز أقولها للناس.. ده اللي إحنا عملناه وعندكم فرصة في الانتخابات الرئاسية اللي جاية.. عندكم فرصة للتغيير.. حد يقول كده.. آه بقول كده.. الأمر كله لله.. اللي ليه حاجة ياخدها».

عربيًا، قالت صحيفة "البيان"، إن تقريرًا فلسطينيًا أفاد بأداء عشرات المستوطنين، صباح أمس، طقوساً تلمودية، عند أبواب المسجد الأقصى، في البلدة القديمة من مدينة القدس، بالتزامن مع أول أيام عيد «المظلة» اليهودي.

وقال مقدسيون إن «عشرات المستوطنين أدوا طقوساً تلمودية عند أبواب المسجد الأقصى، في سوق «القطانين»، تزامناً مع أول أيام عيد «المظلة» اليهودي».

وأضافوا أن الشرطة الإسرائيلية أجبرت التجار في شارع الواد، وسوق «القطانين»، على إغلاق محالهم التجارية، لتسهيل دخول المستوطنين.

وفي الشأن العالمي، ذكرت صحيفة "البيان"، أن مسؤولين أكدوا أن شاحنة صغيرة تحمل آلاف الجالونات من مادة سامة تحطمت في جنوب ولاية إيلينوي الأمريكية، مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة.

وكانت الشاحنة تحمل حوالي 7500 جالون من الأمونيا اللامائية عندما تحطمت في وقت متأخر من يوم "الجمعة" بالقرب من مدينة تيوتوبوليس في مقاطعة إيفنجهام.

كما نقلت أن مسؤول كوري شمالي قال اليوم الأحد، إن العلاقات بين بلاده وروسيا تشكل "حصنا قويا" للحفاظ على السلام وردع التهديدات العسكرية "للاستعماريين".

جاء ذلك في تصريح لنائب وزير الخارجية الكوري الشمالي إيم تشون إيل، بعد أسابيع من عقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة نادرة في أقصى شرق روسيا في 13 سبتمبر الماضي.

ومن صحيفة "الخليج"، قال مكتب رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكنز، اليوم الأحد، إن الفحوص أثبتت إصابته بمرض «كوفيد-19» وسيعمل عن بُعد أثناء عزله؛ وذلك قبل أسبوعين فقط من الانتخابات العامة التي يواجه فيها حزب العمال صعوبات.

أما صحيفة "الإمارات اليوم"، فقالت إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين تعهد بإعادة بناء المناطق التي دمرتها الحرب، في الذكرى السنوية الأولى لضم بلاده لأربع مناطق أوكرانية، هي خيرسون وزابوريجيا ودونتيسك ولوجانسك، وفيما توعد الرئيس الروسي السابق ديمتري مدفيديف بضم المزيد من الأراضي، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن إنشاء ما أطلق عليه «تحالف الصناعات الدفاعية» لتصنيع الأسلحة في أوكرانيا.

ومن صحيفة "الخليج"، أظهرت قاعدة بيانات موقع مارين ترافيك لرصد حركة الملاحة، مغادرة ثلاث سفن من موانئ أوكرانية على البحر الأسود الأحد، بعد التحميل وهي الأحدث التي تبحر منذ إنشاء كييف «ممراً إنسانياً» مؤقتاً عقب انسحاب روسيا من اتفاق سمح بالمرور الآمن للصادرات الأوكرانية.

فيما نقلت صحيفة “الاتحاد"، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هاجم منافسيه على نيل بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024، خصوصا حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، أمام جمهور مؤيد له في آناهايم خلال مؤتمر الحزب الجمهوري في كاليفورنيا.