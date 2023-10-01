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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

مسؤول كوري شمالي: واشنطن تفتقد القوة والاستخبارات لمواجهة موسكو وبيونج يانج

صدى البلد

قال نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي، إم تشون إيل، “هاجمت الولايات المتحدة العلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا، ما يظهر ضعف واشنطن ونقص استخباراتها لمواجهة الدول المستقلة”.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن الدبلوماسي قوله: "إن العداء الشديد للولايات المتحدة تجاه علاقات كوريا الشمالية-روسيا يظهر أنها تفتقر إلى القوة والذكاء لمواجهة الدول المضادة للإمبريالية والمستقلة"، بحسب ما نقلت عنه وكالة تاس.

وأشار الدبلوماسي الكوري الشمالي إلى أن هجمات الولايات المتحدة تؤكد أيضًا على صدق المسار المختار لتطوير العلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا بهدف "خلق عالم جديد مستقل وآمن وإقامة عدالة دولية حقيقية".

وعبر إم تشون إيل عن رأيه بأن عداء الولايات المتحدة للعلاقات الودية بين كوريا الشمالية وروسيا قد تجاوز خطًا أحمر. ونقلت عنه قوله: "إن عداء الولايات المتحدة غير المنصف والفظ للعلاقات التقليدية الودية والتعاون بين كوريا الشمالية وروسيا ومحاولات التدخل فيها قد تجاوز خطًا أحمر".

وأضاف إم تشون إيل أن علاقات البلدين هي حصن قوي وركيزة استراتيجية للدفاع عن السلام، تردع "التسلط والهوى، والتهديدات العسكرية، والتدخلات الإمبريالية".

وأكد نائب وزير الخارجية: "ستستمر جمهورية كوريا الديمقراطية في مواجهة التهديدات العسكرية، والتسلط، والإرادة من قبل الإمبرياليست، وستحافظ بثبات على سلام وأمان شبه جزيرة كوريا وفى العالم من خلال توسعة وتطوير مزيد من علاقات التعاون والصداقة التقلیدیة مع دول سیادیة مستقلة، بما في ذلك روسیا".

وزار الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون روسيا في 12-17 سبتمبر. خلال زیارته، أجرى محادثات مع بوتین في مطار فوستوشنی للفضاء وزار عددًا من المنشآت. كما التقى الزعيم الكوري الشمالي بوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

وأعرب مسؤولون في الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية عن قلقهم بشأن تطوير التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية. وردًا على ذلك، أكدت بيونغ يانغ، على وجه الخصوص، أن الغرب ليس له حق التدخل في تطوير العلاقات الودية بين الدول السيادية.

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