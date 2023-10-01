بالبلالين والحلوى.. إعلام القاهرة تتزين لاستقبال الطلاب الجدد

تزينت كلية الإعلام جامعة القاهرة بالبالونات واللافتات المرحبة بالطلاب الجدد، حيث شهدت ساحات الكلية من الداخل بعض اللافتات الإرشادية، بالإضافة إلى الجمل الترحبية بالطلاب.

وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، انتظام الدراسة بكليات الجامعة منذ اليوم الأول للعام الجامعي الجديد 2023/2024، وذلك بالتزامن مع استقبال الجامعة لنحو 260 ألف طالب وطالبة بمختلف كلياتها بعد الانتهاء من جميع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء الدراسة وفقًا للخطة الزمنية المعلنة، وفي إطار اهتمام الجامعة الكبير بدعم العملية التعليمية والأنشطة الطلابية وتوفير بيئة أكاديمية محفزة وداعمة للتميز والإبداع.

وهنأ الدكتور محمد الخشت، المجتمع الأكاديمي والطلاب القدامى والجدد ببدء العام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم عاما دراسيا موفقا، وحافلًا بالإنجازات.

وأكد إتمام جاهزية الجامعة والكليات استعدادًا للعام الجامعي الجديد من حيث إتمام أعمال الصيانة للمبانى والمنشآت وإعلان الجداول وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات وفقا للخريطة الزمنية التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى تدشين العديد من الفعاليات والأنشطة الطلابية، والعمل على تنمية الوعي الطلابي وروح الانتماء الوطني لديهم.

وكان الدكتور محمد الخشت، وجه في وقت سابق بضرورة انتظام العملية التعليمية والدراسة منذ اليوم الأول للعام الدراسي الجديد، مع توفير جميع التسهيلات والتيسيرات وسُبل الدعم والرعاية للطلاب، وتسخير جميع الإمكانات المُتاحة.

وشدد على تواجد عمداء الكليات والمعاهد وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد في الحرم الجامعي والكليات، وفتح أبوابهم للطلاب للتعرف على مشاكلهم وإيجاد حلول عاجلة لها والتفاعل معهم، بما يساهم في انتظام سير العملية التعليمية بنجاح.