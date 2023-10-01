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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

شيخ الأزهر يوصي سفير مصر الجديد لدى بنجلاديش بوضع ملف الوافدين بمقدمة أولوياته

شيخ الأزهر الشريف
شيخ الأزهر الشريف

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، بمشيخة الأزهر، السفير عمر فهمي، سفير مصر الجديد لدى جمهورية بنجلاديش الشعبيَّة.

شيخ الأزهر يستقبل سفير مصر الجديد لدى بنجلاديش 

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تمنيَّاته للسفير عمر فهمي بالتَّوفيق والنَّجاح في مهامه الجديدة، موصيًا إياه بالاهتمام بملف الطلاب الوافدين الدارسين في الأزهر، مشيرًا إلى أن الأزهر لديه ما يقارب من ال ٦٠٠ طالب وافد من بنجلاديش، إضافةً إلى وجود معهد أزهري داخل بنجلاديش، كما أنَّ الأزهر يوفر ١٨ منحةً دراسيةً سنويًّا لأبناء بنجلاديش للدراسة في مختلف المراحل الدراسية في الأزهر الشريف.

وأكَّد الإمام الأكبر استعداد الأزهر لاستقبال أئمة بنجلاديش في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعَّاظ، إضافة إلى إرسال المبتعثين الأزهريين من الوعاظ والمعلمين؛ بما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب البنجلاديشي.

من جانبه، أعرب السفير عمر فهمي عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره لما يقوم به فضيلته من جهود في نشر قيم السلام والأخوَّة، ودعم قضايا الأمة والشعوب الإسلامية، مؤكدًا أنه سيضع ملفَ الأزهر الشريف -بصفته قوةً ناعمةً لمصر- في مقدمة أولوياته، وسيبذل قصارى جهده في تيسير أمور الطلاب الوافدين للدراسة في الأزهر؛ حتى يكونوا سفراء لمصر والأزهر في بلادهم بعد تخرجهم.

الأزهر العالمي للفتوى يقدم نصيحة للطلاب في بداية العام الدراسي الجديد

وكيل الأزهر يتفقد مجمع معاهد مدينة نصر في أول أيام العام الدراسي الجديد

وكيل الأزهر يهنئ الطلاب والمعلمين بالعام الدراسي 

فيما تفقد أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبد ‏الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، صباح اليوم الأحد، مجمع معاهد مدينة نصر ‏الأزهري، في أول أيام العام الدراسي الجديد بالمعاهد ذات الفترة الواحدة، وذلك ‏للاطمئنان على سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة.‏

وخلال كلمته بطابور الصباح، هنأ وكيل الأزهر المعلمين والطلاب وأولياء الأمور ‏وجميع القائمين على العملية التعليمية بالمعاهد الأزهرية، بمناسبة بدء العام الدراسي ‏الجديد، ناقلا لهم تحيات فضيلة الإمام الأكبر، أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ودعواته ‏لهم بالتوفيق والسداد في عامهم الدراسي الجديد.‏

ودعا فضيلته الطلاب إلى بذل الجهد والحرص على تحصيل العلم النافع، حيث إنه ‏الطريق إلى التقدم وتحقيق النهضة الشاملة للوطن والأمة والإنسانية جمعاء، قائلًا لهم: ‏‏«نتمنى منكم جدًا واجتهادًا، في بداية العام الدراسي، في التحصيل العلمي حتى تكونوا ‏سببًا في رفعة الأزهر الشريف، ورفعًا لديننا وأزهرنا ومصرنا»‏

وأكد وكيل الأزهر أنَّ الأزهر بجميع قياداته وفي مقدمتهم فضيلة الإمام الأكبر شيخ ‏الأزهر، يولون الطلاب والمعلمين والعملية التعليمية بأكملها اهتماما بالغًا، ويحرصون ‏كل الحرص على بذل قصارى جهدهم في الارتقاء بالعملية التعليمية والتطوير ‏المستمر للتعليم الأزهري ومواكبة التطورات وتجاوز العقبات والتحديات.‏
كما شدد وكيل الأزهر على المعلمين وجميع القائمين على العملية التعليمية بالمعاهد ‏الأزهرية، وجوب الإخلاص في العمل، وبذل المزيد من الجهد، لتحقيق تعليم أزهري ‏متميز، يرتقي بالمعلم والطالب ويسهم في رفعة الوطن، مؤكدًا أنَّ المعلم صاحب ‏رسالة عظيمة ومهنة شريفة، داعيًا المولى -عز وجل- أن يكون عامًا مليئًا بالعلم النافع ‏والخير والتقدم لأزهرنا الشريف ووطننا الغالي.‏

من جانبه، أكد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، جاهزية قطاع ‏المعاهد والمناطق الأزهرية بجميع إداراتها ومعاهدها لخدمة العملية التعليمية، مشيرًا ‏إلى أن الشهر الماضي شهد اجتماعات مكثفة واستنفارًا من جميع العاملين في التعليم ‏الأزهري، لمتابعة التجهيزات الخاصة ببدء العام الدراسي، من تهيئة المعاهد ونظافتها ‏في مختلف المحافظات، والعمل على تنظيم الأماكن الخاصة بالطلاب وتوفير الكتب ‏الدراسية، وغيرها من الأدوات والمتطلبات التي تعمل على توفير جو مناسب للتعليم ‏بالمعاهد الأزهرية.‏

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