عقوبة رادعة لتاجري الكيف وتغريمهما 10 آلاف جنيه في مدينة نصر

أصدرت، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، حكمها بمعاقبة متهمين بترويج مخدر الهيروين في مدينة نصر، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لكلا منهما.

وكشف أمر الإحالة أن للمتهمين حازوا وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار في دائرة قسم مدينة نصر.



وشهد معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر، أنه وحال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية، أبصر المتهمين وبإيقافهما وبتفتيشهما عثر معهما على 20 لفافات ورقية تحوي كل منهم مسحوق بيچ اللون يشبه جوهر مخدر "الهيروين"، وهاتفين محمول ومبلغ مالي.

مدينة نصر

وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد، وباهر بهاء الدين طاهر، وأمانة سر محمد طه.



وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

