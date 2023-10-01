انطلاق جلسة المشروعات القومية والبنية التحتية في إطار مؤتمر حكاية وطن 2023

انطلقت منذ قليل جلسة المشروعات القومية والبنية التحتية في إطار مؤتمر حكاية وطن ٢٠٢٣ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يأتي ذلك بحضور عدد من الوزراء من بينهم الفريق كامل الوزير وزير النقل والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان.



وسنوافيكم بالتفاصيل…

