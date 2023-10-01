فلسطين تدين الهجوم الإرهابي في العاصمة التركية أنقرة

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، التفجير الإرهابي الذي استهدف مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة، وأدى إلى وقوع إصابات في صفوف عناصر الأمن.

وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي، وقوف دولة فلسطين مع الجمهورية التركية الصديقة وشعبها في مواجهة الإرهاب، وعلى ثقتها بقدرة تركيا رئيساً وحكومةً وشعباً على مواجهته والانتصار عليه، متمنية الشفاء العاجل للمصابين والجرحى.

وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أن هجوماً إرهابياً وقع صباح اليوم، الأحد، كان يستهدف مقر الوزارة، نفذه عنصران أحدهما فجر نفسه والآخر تم القضاء عليه.

وقال وزير الداخلية، في بيان، إن "هجوم أنقرة وقع في الساعة 09.30، ونفذه إرهابيان كانا يقودان سيارة، أمام بوابة مدخل مديرية الأمن الرئيسية التابعة لوزارة الداخلية، أحدهما فجر نفسه داخل السيارة والآخر تم تحييده".

وأضاف أنه خلال تبادل لإطلاق النار، أصيب اثنان من ضباط الشرطة بجروح طفيفة.