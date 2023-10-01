في 9 سنوات| الإسكان: إنفاق تريليون و300 مليار جنيه على المجتمعات العمرانية الجديدة

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه تم إنفاق تريليون و300 مليار جنيه على المجتمعات العمرانية الجديدة في الـ 9 سنوات الماضية، مؤكداً أن 25% من الإنفاق على مدن المجتمعات السابقة.

وأضاف عاصم الجزار، خلال كلمته في فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية و الإنجاز" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم إنفاق 975 مليار جنيه على مدن الجيل الرابع التي تم البدء بها من 2014، والتي تمثل 75% من إجمالي الإنفاق على المجتمعات العمرانية.

وأشار وزير الإسكان إلى أن إجمالي الإنفاق تريليون و364 جنيها، وما تم إنفاقه على المدن الجديدة 23 مدينة خلال 36 عاما، هو 64 مليار بمعدل 1.8.