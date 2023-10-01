شاهد .. تلاميذ يرقصون على أغنية مخاصماك في مدرسة خاصة

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، فيديو مثير للجدل يكشف عن تشغيل اغنية مخاصماك في حفل استقبال الطلاب في اول يوم دراسة بإحدى المدارس الخاصة

وظهر في الفيديو التلاميذ وهم يرقصون على اغنية مخاصماك وسط تصفيق و غناء من المعلمين ايضا

واستقبل رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك هذا الفيديو بسيل من التعليقات الساخرة ، حيث قالت نيرة رشاد : حنة شيماء دي ولا ايه

وقال سامح عبد القادر : احنا ماكناش اطفال احنا اضحك علينا

وقالت مي شاهين : طابور الصباح اتغير اوي عن زمان

ودقت اليوم الأحد أجراس جميع المدارس في جمهورية مصر العربية، وفتحت المدارس أبوابها منذ السابعة صباحا لاستقبال 25 مليون طالب وطالبة على مستوى الجمهورية ، لبدء العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 .

وشهد أول يوم دراسة في المدارس العديد من المشاهد واللقطات والأخبار الهامة التي لفتت انتباه المهتمين بمتابعة أخبار المدارس في مصر … وفيما يلي يرصد موقع صدى البلد أبرزها

ارتفاع نسبة حضور الطلاب والمعلمين

تلاحظ اليوم في جميع المدارس إرتفاع نسبة حضور الطلاب والمعلمين في أول يوم دراسة في المدارس بجميع المحافظات.

حيث أقبل الطلاب والمعلمين على الالتزام بالحضور في موعد بدء اليوم الدراسي ، وجاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

الالتزام بالزي المدرسي

إلتزم اليوم جميع طلاب المدارس بإرتداء الزي المدرسي المحدد لهم ، وحرص الطلاب على عدم ارتداء اي ملابس لا تليق بالمدرسة.

وكان قد وجه وزير التربية والتعليم المدارس بعدم تمييز الزي المدرسي من خلال اشتراط وضع تصاميم أو أشكال أو ألوان أو خطوط أو نقوش معقدة أو مركبة عليه ، بطريقة لا تتيح توافره في أكثر من مصدر والاكتفاء بالألوان المناسبة مع توفير الشعار الخاص بالمدرسة لتثبيته على الزي المدرسي في حالة اشتراطه من قبل المدرسة.

تسليم الكتب المدرسية

إلتزمت المدارس اليوم بإجراءات تسليم الكتب المدرسية للطلاب في أول يوم دراسة في العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 .

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عدم ربط تسليم الكتب المدرسية بدفع المصروفات في العام الدراسي الجديد.

