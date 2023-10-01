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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

" شمس الدين" يهنىء " الجيزاوى " برئاسة جامعة بنها

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها في مكتبه اليوم الدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق لتهنئته بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليه رئاسة جامعة بنها متمنيا له التوفيق والسداد خلال فترة قيادته للجامعة.

نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع يتفقد العملية التعليمية ويهنيء الطلاب ببدء الدراسة

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد الدراسة بكليتي الطب والتربية النوعية وتسكين الطلاب

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.


من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوي إننا جميعاً نعمل كفريق واحد من أجل الارتقاء بالجامعة ، ورفع تصنيفها محلياً ودولياً ، موجهًا الشكر لكل رؤساء الجامعة السابقين له لما بذلوه من جهد مخلص وأمين فى خدمة الجامعة ، كما وجه الشكر لقيادات جامعة بنها الحالية.

جامعة بنها رئيس جامعة بنها بنها القرار الجمهوري الدكتور علي شمس الدين الدكتور ناصر الجيزاوى

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