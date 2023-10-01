" شمس الدين" يهنىء " الجيزاوى " برئاسة جامعة بنها

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها في مكتبه اليوم الدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق لتهنئته بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليه رئاسة جامعة بنها متمنيا له التوفيق والسداد خلال فترة قيادته للجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوي إننا جميعاً نعمل كفريق واحد من أجل الارتقاء بالجامعة ، ورفع تصنيفها محلياً ودولياً ، موجهًا الشكر لكل رؤساء الجامعة السابقين له لما بذلوه من جهد مخلص وأمين فى خدمة الجامعة ، كما وجه الشكر لقيادات جامعة بنها الحالية.