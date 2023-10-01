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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد الدراسة بكليتي الطب والتربية النوعية وتسكين الطلاب

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب جولة تفقدية بكليتي الطب اليشرى ، والتربية النوعية لمتابعة الدراسة وسير العملية التعليمية.

ورافق نائب رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشرى ، والدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية ووكلاء الكليات ، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

والتقى نائب رئيس الجامعة بالطلاب داخل القاعات والمدرجات الدراسية والمعامل مقدماً لهم التهنئة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد ، مؤكدا على ضرورة المشاركة فى الأنشطة الطلابية الهادفة التي تنظمها الجامعة فى مختلف المجالات.

من ناحية أخري قام الدكتور تامر سمير بتفقد المدينة الجامعية بكفر سعد لمتابعة أعمال التسكين للطلاب الجدد وأماكن التغذية والأنشطة وصالة الألعاب الرياضية يرافقه الدكتور سيد عبد الونيس المشرف العام على المدن الجامعية ، والدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن الجامعية.

واكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن قطاع المدن الجامعية حريص على العمل على راحة الطلاب وذلك من خلال تقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية للطلاب المغتربين المقيمين بالمدن الجامعية سواء فى التغذية أو الإسكان أو الرعاية الطبية والاجتماعية.

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