عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد العملية التعليمية ويهنئ الطلاب ببدء الدراسة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجري الدكتور السيد فوده نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جولة تفقدية موسعة  لسير العملية التعليمية  بكليات التمريض والتربية والحقوق.


جاء ذلك بحضور الدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق ، والدكتورة مروة مصطفي عميد كلية التمريض ، والدكتور مجدي الشحات عميد كلية التربية ، ووكلاء الكليات.


وخلال جولته هنأ الدكتور السيد فوده عمداء ، ووكلاء الكليات والسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب ببدء العام الدراسي الجديد.
ووجه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الطلاب الجدد بضرورة المشاركة في الأنشطة الطلابية وقام بتعريفهم بمركز رعاية الموهوبين والمبدعين بالجامعة والذي يعمل علي تنمية مهاراتهم ، مشيرا إلي اهتمام الدولة المصرية بتقديم كافة سبل الرعاية والدعم لهم .


كما اطمأن الدكتور السيد فوده على انتظام سير العملية التعليمية داخل المدرجات والقاعات الدراسية والالتزام بجدول المحاضرات .

FB_IMG_1696162565200
FB_IMG_1696162565200
FB_IMG_1696162550243
FB_IMG_1696162550243
IMG-20231001-WA0131
IMG-20231001-WA0131
FB_IMG_1696162554128
FB_IMG_1696162554128
IMG-20231001-WA0134
IMG-20231001-WA0134
جامعة بنها العام الدراسي الجديد انتظام سير العملية التعليمية بدء العام الدراسي الجديد خدمة المجتمع وتنمية البيئة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سير العملية التعليمية نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفجار تركيا.. قوات الأمن تلاحق مراسل القاهرة الإخبارية على الهواء في أنقرة.. فيديو

وزير النقل: القطار الكهربائي السريع سيصل لأبو سمبل للمرة الأولى

أحمد حسن يفجر مفاجأة عن مهاجم الأهلي الجديد.. تفاصيل

14 درجة خلال ساعات وحقيقة تأجيل الدراسة.. تحول سريع بحالة الطقس والأرصاد تفجر مفاجأة

عاصم الجزار يزف بشرى للمواطنين: زيادة الدعم على وحدات الإسكان 35٪؜

1000 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب بعد انهيار الأوقية وعيار 21 مفاجأة

تحرك قوى لأسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة في ثمن البيض

100مليون جنيه.. شوبير يكشف حقيقة حجز الزمالك على أرصدة كهربا وإيقافه مجددًا

موضوعات متعلقة

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد الدراسة بكليتي الطب والتربية النوعية وتسكين الطلاب

رئيس جامعة بنها: تنظيم معرض للمشروعات الطلابية قريباً

تجارية القليوبية: مؤتمر حكاية وطن يعكس رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة

محافظ القليوبية: حريصون على توفير جميع سبل الراحة لأبنائنا الطلاب داخل المدارس|صور

القليوبية تحصد المركز الأول في خدمات مبادرة 100 يوم صحة

محافظ القليوبية يتفقد المدارس في أول أيام العام الدراسي الجديد

العمامة تعلو رؤوسهم.. المعاهد الأزهرية بالقليوبية تستقبل الطلاب في أول أيام الدراسة.. صور

ترشيحاتنا

لعشاق القوة .. فولفو XC90 بخصم 70% .. اِلحق اشتريها

الرئيس السيسي: مشكلة الوحدات السكنية الشاغرة لن تحل إلا بمواجهة ثقافة الخوف

السيسي: بناء شقق إسكان وفرشها لغير القادرين ضرورة وواجب على الدولة

الرئيس السيسي: الدولة لا يمكن أن تقوم دون تنمية أو تطوير.. فيديو

ضرر لا يمكن إصلاحه.. إجراء أمريكي بشأن أوكرانيا يثير ذعر الغرب

أوكرانيا تكشف حقيقة تنازلها عن الأراضي مقابل العضوية في حلف الناتو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طيور النورس تثير ذعرا بين البريطانيين.. ما القصة؟

رئيس الأركان يشهد تنفيذ بياناً عملياً لإحدى تشكيلات الجيش الثانى الميداني

عشاق الملكي في حزن| خبر صادم لريال مدريد.. وإيقاف نجم الفريق هذه المدة

انهيار أسرة الفنان محمد فريد خلال تشييع جنازته بمسجد الحصري |صور

فيديو

نشاط زلزالي مدمر.. العالم الهولندي يحذر من 3 أيام في شهر أكتوبر

رسالة من البابا تواضروس للمصريين.. وما علاقتها بالانتخابات الرئاسية؟

لحقت به ابنته بعد ساعات.. وفاة اليوتيوبر السعودي إبراهيم السهيمي في حادث.. فيديوجراف

وقعوا في بعض.. مؤلف مسلسل سفاح الجيزة يفتح النار على مخرج العمل.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ