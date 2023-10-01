نائب رئيس جامعة بنها يتفقد العملية التعليمية ويهنئ الطلاب ببدء الدراسة

أجري الدكتور السيد فوده نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جولة تفقدية موسعة لسير العملية التعليمية بكليات التمريض والتربية والحقوق.



جاء ذلك بحضور الدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق ، والدكتورة مروة مصطفي عميد كلية التمريض ، والدكتور مجدي الشحات عميد كلية التربية ، ووكلاء الكليات.



وخلال جولته هنأ الدكتور السيد فوده عمداء ، ووكلاء الكليات والسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب ببدء العام الدراسي الجديد.

ووجه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الطلاب الجدد بضرورة المشاركة في الأنشطة الطلابية وقام بتعريفهم بمركز رعاية الموهوبين والمبدعين بالجامعة والذي يعمل علي تنمية مهاراتهم ، مشيرا إلي اهتمام الدولة المصرية بتقديم كافة سبل الرعاية والدعم لهم .



كما اطمأن الدكتور السيد فوده على انتظام سير العملية التعليمية داخل المدرجات والقاعات الدراسية والالتزام بجدول المحاضرات .

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