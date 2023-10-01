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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نقل تدريبات فريق الكرة بالزمالك خارج ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للإنتخابات

صدى البلد

قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الكولومبي أوسوريو بالاتفاق مع لجنة إدارة النادي نقل تدريبات فريق الكرة خارج ملعب عبد اللطيف أبورجيلة في الفترة الحالية استعدادا لإقامة انتخابات النادي المقرر لها يوم 20 أكتوبر الجاري على ملعب الفريق.

وأوضح مصدر بالجهاز الفني أن ملعب دريم في السادس من أكتوبر هو الأقرب لاستضافة تدريبات الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة

وتأهل الزمالك لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية بعد الفوز على أرتا سولار بطل جيبوتي برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما  باستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 للبطولة، بعدما سبق وخسر الأبيض بهدفين دون رد في لقاء العودة.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة لمدة يومين، عقب الفوز على أرتا سولار الجيبوتي والتأهل لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الثلاثاء المقبل، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

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