حفاظا على الدولة.. حزب الغد يطالب السيسى بإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية

ناشد حزب الغد اليوم برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة الترشح لفترة رئاسة ثانية حفاظا على مؤسسات الدولة الوطنية وانقاذا للوطن وللمصريين وصونا لكل ماتم من انجازات ضخمة خلال الاعوام القليلة الماضية واستكمالا للمرحلة الانتقالية لثورة 30 يونيه 2013 ، والتصدى لمخاطر انتكاسها.

وأكد "موسى" فى بيان صحفى له أن مصر الدولة والوطن تمر بمفترق طرق خطيرة والغزاة يتربصون ويقفون على الأبواب ويحيكون المؤامرات ويكثفون من الدعاية المسمومة والتنظيم الدولى للجماعة الإرهابية لايكف وعلى مدار الساعة عن الكذب والافتراء والتشويه محاولا استخدام الظروف الاقتصادية الصعبة لاختطاف البلاد من جديد ، حيث يجد فى الانتخابات الرئاسية الحالية فرصة ذهبية لتحقيق كل احلامه والعودة مرة اخرى بالبلاد إلى حكم ميليشيات الإرهاب.

وأضاف رئيس حزب الغد، أن الرئيس ضحى بالكثير والكثير ونحن نقدر حجم تضحياته وحجم وطنيته وقدرته الكبيرة على الاحتمال، قائلا :" لقد ضحى الرئيس ونزل على الارادة الشعبية فى عامي 2013 و2014 وقاد معركة الارهاب ومعركة الفساد ومعركة التنمية ونجح فى انجاز مالم يستطع غيره وفى مدة قصيرة للغاية".

واختتم بيانه قائلا :"اليوم نأمل منه بل ننتظر منه أن يضحى ايضا وان يتقدم للترشح وأن يستكمل مشواره مع أمته حتى تتجاوز تلك الظروف الصعبة التى تهدد بقاء الوطن ووجوده".