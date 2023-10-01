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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إغلاق جسر القرم أمام حركة مرور السيارات.. ماذا يحدث؟

جسر القرم
جسر القرم

أعلنت وزارة النقل الروسية، اليوم الأحد، أنه سيتم إغلاق جسر القرم أمام حركة مرور السيارات من 2 أكتوبر حتي الساعة الـ6 صباحا بتوقيت موسكو يوم 3 أكتوبر بسبب أعمال الإصلاح.

وقالت الخدمة الصحفية لوزارة النقل الروسية، إنه “من المقرر فرض قيود مرورية في 2 أكتوبر على طرق الوصول إلى جسر القرم مع الإغلاق الكامل لجزء الطريق السريع من الجسر للفترة من الساعة 09:00 مساءً حتى 06:00 مساءً في 3 أكتوبر”.

من المقرر أن يتم فتح جسر القرم بالكامل أمام حركة المرور بحلول الأول من نوفمبر.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الروسية تعليق حركة السيارات على جسر القرم، وهو إجراء تتخذه غالبا بسبب هجمات الطائرات المسيرة أو الصواريخ التي تشنها أوكرانيا.

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وكانت وكالة تاس الروسية قد أفادت بأنه قد تم تفعيل أنظمة الإنذار الجوي في سيفاستوبول عاصمة شبه جزيرة القرم.

جسر القرم أوكرانيا

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