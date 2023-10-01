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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن مفاجأة بشأن سقوط اوكرانيا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن حكومة أوكرانيا لن يكون لها وجود في نهاية الصراع.

وأضاف ريتر: "لا ينبغي للحكومة الأوكرانية بالشكل الذي هي عليه الآن أن تبقى.. هذا هو معنى إزالة النازية".

وأشار إلى أن الحكومة الأوكرانية لا تنوي تغيير مسارها وستواصل الإشادة بالنازية وتشجيعها.

وأضاف أن هذا هو السبب وراء مشاركة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في تكريم النازي في البرلمان الكندي.

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وعلق ريتر على الوضع قائلاً: "لقد عاد النازيون.. نحن بحاجة إلى إنهاء هذا العمل، الذي بدأه أجدادنا، كما يقول الجنود الروس. وهذا ما يفعله الروس الآن".

أوكرانيا زيلينسكي

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