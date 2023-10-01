الإطاحة بحكومة زيلينسكي.. روسيا تستعد للسيطرة علي 5 مناطق جديدة في أوكرانيا

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن روسيا ستسيطر علي خمس مناطق جديدة في أوكرانيا، وهي أوديسا، نيكولاييف، دنيبروبيتروفسك، خاركيف وسومي.

وأضاف ريتر: "لقد انتهت أوكرانيا، هذه هي توقعاتي الجديدة، هذا الصراع لن ينتهي حتى تستولي روسيا على خمس مناطق أخرى.. أوديسا، نيكولاييف، دنيبروبيتروفسك، خاركيف وسومي".

وأوضح أن “تحرير هذه الأراضي سيتم بالتوازي مع تدمير فلول القوات المسلحة الأوكرانية”.

ولفت ريتر إلي أن “أوكرانيا نفسها ستواجه تقسيما على غرار "خطة مورغنثاو"، فضلا عن الإطاحة بحكومة زيلينسكي”.