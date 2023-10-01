وزير الزراعة: وصلنا لأسواق اليابان وأمريكا.. ونصدر حوالي 400 منتج

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المحاصيل المصرية وصلت الأسواق اليابانية والأمريكية من خلال تصدير 400 منتج.

وأضاف "القصير" خلال كلمته في مؤتمر “حكاية وطن”، أنه تم البدء في ممارسات زراعية لتوفير المياه بشكل أكبر من السابق، موضحاً أنه تم العمل كثيراً على مشاريع الثروة الحيوانية.

وأوضح وزير الزراعة، أنه تم الوصول لـ 43 ألف مستفيد من مشروع البتلو و500 ألف رأس ماشية وأصبح التمويل المتاح لهذا المشروع 8 مليارات جنيه، بعدما كان 300 مليون جنيه، لافتاً إلي أن هذا المشروع يوفر اللحوم بنسبة 60%.