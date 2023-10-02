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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل بشأن 3 أشخاص في واقعة النقد الأجنبي

صدى البلد

باشرت جهات التحقيق، تحقيقاتها مع 3 أشخاص يحمل أحدهم جنسية إحدى الدول وبحوزتهم مبالغ مالية عملات أجنبية مزورة في واقعة النقد الأجنبي.

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أمرت جهات التحقيق استعجال تحريات المباحث للوقوف على ملابسات الواقعة وحقيقة الأموال المزورة بحوزة المتهمين.

النقد الأجنبي


وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول وبحوزتهم مبالغ مالية "عملات أجنبية" ومبالغ مالية عملات أجنبية "مزورة" حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة النزهة.

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