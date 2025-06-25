الخارجية الإيرانية تعترف بدمار كبير لمنشآتها النووية وتدين الناتو

اعترفت وزارة الخارجية الإيرانية بتضرر منشآتها النووية بشدّة جراء الغارات الأمريكية معترفة وجاء بيان الخاريجية الإيرانية ليعترف بذلك لأول مرة بقوة الضربة الأمريكية.



كما ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن تهنئة الناتو بـ"العمل العدواني" مخز وغير مسؤول.



سبق وقالت فرنسا :"وقت الدبلوماسية قد حان"، وذلك مع بدء سريان وقف إطلاق للنار وهدنة هشة بين إسرائيل .

وجاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي.

وقال مكتب ستارمر، في بيان عقب الاجتماع، إن "القادة ناقشوا الوضع المتقلب في ، واتفقوا على أن الوقت قد حان للدبلوماسية، وأن على إيران الجلوس إلى طاولة المفاوضات"، بحسب "رويترز".