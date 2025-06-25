ماكرون: التهديدات المستمرة دفعت أوروبا لتعزيز قدراتها الدفاعية وإعادة التسليح

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شدد على أن التهديدات الروسية المستمرة دفعت دول الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز قدراتها الدفاعية وإعادة التسليح، مشيرًا إلى أن التهديدات لا تزال قائمة وتشكل تحديًا أمنيًا مباشرًا للمنطقة.

ماكرون يحذّر من الضربات الأمريكية والإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية ماكرون يترأس اجتماعاً لمجلس الدفاع عقب الضربات الأميركية على إيران ماكرون يطلب من الرئيس الإيراني ضمانات بالاستخدام السلمي لـ النووي

دعوة لوقف النار من أجل سلام دائم في غزة وأوكرانيا

في تصريحاته، دعا ماكرون إلى وقف دائم لإطلاق النار في مناطق النزاع مثل غزة وأوكرانيا، مؤكدًا أن السلام المستدام هو السبيل الوحيد لضمان استقرار شعوب المنطقة وحياتهم بكرامة وأمان.

تقييم الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية

أوضح ماكرون أن فرنسا تقوم بإجراء تقييم خاص للأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية جراء الضربات الأخيرة، مؤكدًا أهمية مراقبة الوضع عن كثب لضمان عدم تفاقم الأزمة النووية في المنطقة.