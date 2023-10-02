بسبب الأسلحة النووية.. كوريا الجنوبية توجه تحذيرا شديد اللهجة إلى جارتها الشمالية

قالت وزارة خارجية كوريا الجنوبية، إنه العالم لن يعترف بـ كوريا الشمالية كدولة نووية، كما سيتم توسيع العقوبات الدولية عليها إذا استمرت في سعيها لامتلاك الأسلحة النووية.

وأضافت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية وفقا لوكالة الأنباء الرسمية يونهاب، أن المجتمع الدولي يحظر على كوريا الشمالية تطوير أسلحتها النووية، وذلك بغض النظر عن تصرفات بيونج يانج وإدعاءاتها.

وأشارت الوزارة إلى أنه لن يتم الاعتراف بكوريا الشمالية كدولة تمتلك أسلحة نووية، لافتا إلى أنه سيتم فرض المزيد من العقوبات الدولية عليها.

وجاء بيان وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، ردا على رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية، تشوي ريونج هاي الذي قال، إن بيونج يانج تطور أسلحة نووية لضمان حقوق البلاد في الوجود والتنمية، وردعها للحرب وحماية السلام والاستقرار في المنطقة.

وعلى جانب آخر، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن برلمان كوريا الشمالية وافق على تعديل للدستور لصياغة سياسة البلاد بشأن القوة النووية.

وقالت الوكالة إن الجمعية الشعبية العليا اعتمدت بالإجماع "البند الحاسم في جدول الأعمال الخاص بصياغة سياسة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بشأن القوة النووية باعتباره من القوانين الأساسية للدولة".

ونقلت الوكالة عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، قوله أمام البرلمان، إنه "من المهم للغاية تسريع تحديث الأسلحة النووية من أجل الحفاظ على ميزة الردع الاستراتيجي بشكل حاسم".