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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الشمالية: تحالفات الناتو ورم سرطاني يهدد النظام الدولي

علم كوريا الشمالية
علم كوريا الشمالية

وصفت كوريا الشمالية حلف شمال الأطلسي “الناتو” والتحالف العسكري غير الرسمي بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، بأنهم ورم سرطاني يهدد النظام الدولي.

وقال نائب وزير خارجية كوريا الشمالية، إيم تشون إيل، في بيان صادر عنه إن “التحالف العسكري الثلاثي بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، يظهر بوضوح النوايا العدائية تجاه كوريا الشمالية والدول المجاورة لها”.

وأضاف أن حلف "الناتو" الذي يعد محرضًا على الوضع في أوكرانيا، هو ورم سرطاني يهدد النظام الدولي القائم على أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن التحالفات بزعامة الولايات المتحدة صارت "أكثر خطورة" وتظهر بوضوح "طابعها العدواني والشوفيني" وتهدد باستمرار أمن الدول وسيادتها.

ولفت إلى أن العلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا "حصن منيع ودعم استراتيجي لحماية السلام، وتردع الاستبداد والتهديد العسكري والتدخل الإمبريالي".

كما شدد على أن العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية بلغت مستوى جديدا في تطورها، وأن "الكراهية الشريرة" التي تبديها الولايات المتحدة تظهر "افتقار واشنطن إلى الذكاء والقوة".

كوريا الشمالية حلف شمال الأطلسي الولايات المتحدة أوكرانيا الأطلسي ورم سرطاني

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