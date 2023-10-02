صحى.. طريقة اللانشون البيتى

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة تحضير اللانشون البيتى لساندوتشات المدرسة.





طريقة تحضير اللانشون البيتى

المقادير ..

6 بيض.

5 مكعب جبن كريمي.

2 مكعب مرقة لحمة.

نصف ملعقة صغيرة حبهان.

كوب دقيق.

بصل بودرة.

ثوم بودرة.

بابريكا.

نصف كوب زيت.

نصف ملعقة ملح.

فلفل أسود.

لون طعام صحى احمر من مستلزمات بيع الحلوانى

الطريقة ..

- نضع البيض والزيت ومكعبات الجبن في الخلاط الكهربائي ونخلطهم جيدًا.

- نضيف البابريكا والبصل والثوم والحبهان والمرقة والملح والفلفل الأسود ونخلطهم جيدًا.

- عقب ذلك نضيف الدقيق واللون ، ونضربهم مرة أخرى.

- نضع الخليط في كيس بلاستيك ثم نلفه في ورق استرتش، ثم ورق ألمونيوم.

- نضعه في وعاء به ماء مغلي ونضع الغطاء حتى النضج.حوالى ساعة الى ساعة ونصف

- نخرجه حتى تبرد ثم نفكه ونتركه لليوم التالي ثم نقطعه

يمكن الاستغناء عن لون الطعام