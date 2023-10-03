رئيس «حقوق إنسان» النواب يكشف مطالبه للسيسي حال فوزه بالانتخابات الرئاسية 2024| خاص

كشف النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن مطالبه من الرئيس السيسي حال فوزه فى الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأكد رضوان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك التزامات دستورية واجبة النفاذ ، ولابد من تطبيق ما يتم رفعه إلى الرئيس من مخرجات للحوار الوطني، مشيرا إلى أن هناك خطى جادة تنتهجها الدولة بتوجيهات من الرئيس السيسي نحو تنفيذ هذه التوصيات ، حيث أننا وضعنا رؤى واضحة وصريحة التزمت بها الدولة المصرية أو السلطة التنفيذية بشكل عام ، ولإعطائها ثقلا من جانب الرئيس السيسي وهى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن هذه الاستراتيجية حددت بكل فئات الشعب وانتماءاته من توصيات والتزامات دستورية فى دستور 2014 المعدل نحو تطبيق هذه التوصيات ، ولكى نطبق هذه التوصيات لا بد أن تخرج فى إطار تشريعات و قرارات تنفيذية، مؤكدا أن الرئيس لديه مخرجات لا بد أن تكون تتويجا لهذا الالتزام الخاص بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني واجبة النفاذ.