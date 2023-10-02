الخارجية الإيرانية : ندرس إلغاء التأشيرات مع السعودية

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، “ندرس إلغاء التأشيرات مع السعودية وهناك مقترحات في هذا الإطار”.

وأعلن وزير الصناعة والمعادن والتجارة الإيراني رضا فاطمي أمين، في وقت سابق، بدء التبادل التجاري بين ايران والسعودية.

وقال فاطمي أمين، في مقابلة مع وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء بالنظر إلى الاتفاق بين إيران والسعودية لاستئناف العلاقات بين البلدين، فإن دخول البضائع الإيرانية إلى السعودية مطروح على جدول الأعمال.

وأضاف فاطمي أمين، في مقابلته أن بدأت عملية تصديرالبضائع للملكة السعودية.

ووقع وزيرا خارجية إيران والسعودية على بيان مشترك، في ختام محادثاتهما في العاصمة الصينية بكين، نص على بدء الترتيبات لإعادة فتح السفارات والقنصليات وتوسيع العلاقات والتعاون الثنائي في وقت سابق من هذا الشهر.

واتفق وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، على استئناف تبادل زيارات المسؤولين ووفود القطاع الخاص.

وأعلنت كل من إيران والمملكة العربية السعودية، في 10 مارس الماضي، عن بيان مشترك، ينص على الاتفاق على استئناف الحوار والعلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين في البلدين في غضون شهرين، وذلك استجابة لمبادرة من الرئيس الصيني، شي جين بينج، بحسب قناة "ارنا".