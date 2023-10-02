صحراوي الإسكندرية.. ارتفاع عدد الإصابات في حادث منطقة عبدالقادر إلى 52 شخصا

أصيب ٥٢ شخصا في حادث مرور بالطريق الصحراوي قبل مدخل منطقة عبد القادر، غربي الإسكندرية، حيث اصطدم اتوبيس نقل عمال بعدد السيارات بالطريق الصحراوي، وجرى نقل المصابين الي مستشفيات العامرية، وجمال حماده، وجمال عبدالناصر وبرج العرب، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وفور تلقي إخطار بالحادث، انتقلت الأجهزة الأمنية الي مكان الحادث وتبين تصادم أتوبيس نقل عمالة من منطقة كفر الدوار إلى العامرية، حيث وقع الحادث أثناء سير الأتوبيس بالطريق الصحراوى قبل مدخل عبد القادر في نطاق دائرة قسم أول العامرية، وتصادم مع عدد من السيارات، مما أدى إلى إصابة 52 شخصا.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.