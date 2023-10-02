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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كارثة تهدد تونس بخسارة ملايين الدولارات

وزيرة البيئة التونسية
وزيرة البيئة التونسية ليلى الشيخاوي

تواجه تونس أزمة كبيرة يمكن أن تتسبب في خسائر تصل إلى ملايين الدولارات، حيث أكدت وزيرة البيئة التونسية ليلى الشيخاوي، أن الخسائر المحتملة التي قد تتكبدها بلادها، إذا لم تتخذ إجراءات للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية تقدر بنحو 138 مليون دولار سنويا.

وأضافت "الشيخاوي" خلال المؤتمر العربي الأفريقي للعلوم والتكنولوجيا للحد من مخاطر الكوارث، الذي يُعقد في تونس أنه من الضروري تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث، والتي تتطلب تمويلات تقدر بأكثر من 550 مليون دينار تونسي. 

وناشدت الوزيرة التونسية بضرورة الوعي بخطورة التغيرات المناخية وتأثيرها على تونس، مشيرة إلى أن "الاستراتيجية الوطنية للحد من الكوارث تم إعدادها، منذ عام 2018، وتمت المصادقة عليها من الناحية الفنية، في عام 2021، ومن قبل الحكومة في 16 مايو 2023 بحسب ما أوردته إذاعة موزاييك التونسية.

وأوضحت الشيخاوي أن "هذه الاستراتيجية قائمة على محاور رئيسية، بما في ذلك دمج النظام القائم، منذ التسعينات، واستخدام التكنولوجيا للتنبؤ بالكوارث في تونس".

ولفتت الوزيرة التونسية إلى أن "بلادها تعتبر واحدة من الدول الأكثر هشاشة في التعرض للكوارث بسبب موقعها الجغرافي في البحر الأبيض المتوسط والمنطقة العربية والأفريقية".

وأكدت على ضرورة مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات في جهود الدولة للحد من الكوارث، وأن التحذير المبكر هو المفتاح لتعزيز المرونة وتعزيز الاستجابة والعمل على السلامة المناخية، بحسب قولها.

كارثة تهدد تونس وزيرة البيئة التونسية ليلى الشيخاوي الكوارث المؤتمر العربي الإفريقي التغيرات المناخية

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