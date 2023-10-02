الرئيس السيسي: أبناء القوات المسلحة والشرطة دفعوا ثمنا غاليا وتضحيات كثيرة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة تحويل أي إساءة إلى وقود للنجاح، مضيفا:" لازم نحول اي إساءة إلى وقود كي ننجح في كل شيء".

وقال الرئيس السيسي في كلمته في جلسة السياسة الخارجية والأمن القومي بمؤتمر حكاية وطن، :" لن أشوه لساني بالإساءة للأخرين ".

أضاف الرئيس السيسي:" نعمل على إعادة بناء مؤسسات الدولة بشكل مختلف بما يصعب على الأشرار أن يستهدفوا مصر".

وتابع الرئيس السيسي:" الكل شارك في البناء والتضحية ومؤسسات الدولة اشتغلت، والداخلية كانت تعيد بناء نفسها وكانت تكافح الجريمة ".

وأكمل الرئيس السيسي:" أبناء القوات المسلحة والشرطة دفعوا ثمن وتضحيات كثيرة".