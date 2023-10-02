شرعنوا الكذب وخلوه منهج.. السيسي يصف الإخوان بهذه الكلمات

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن محاولات تفكيك الدولة ينعكس سلبا على استقرار الدولة، مضيفا أن التطوير جزء من الحياة الإنسانية لذلك فإنه يؤيد إعادة تطوير وهيكلة أي مؤسسة بالدولة.



وأضاف عبدالفتاح السيسي خلال كلمة له في اليوم الثالث لمؤتمر حكاية وطن، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الاثنين، أن ربنا لا يمكن أن يمكن الاشرار ابدا، متابعا أنه عندما كان مديرا للاستخبارات الحربية كنت بقول ان هما اللي جايين.



وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن:" دول ناس شرعنو الكذب، وخلوا الكذب منهج، والكذب في المنهج عندهم عادي".