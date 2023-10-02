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رئيس التحرير
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برلمان

حزب مصر أكتوبر يثمن ترشح الرئيس السيسي.. ويؤكد: رجل المرحلة القادمة

الدكتورة جيهان مديح
الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر

أشادت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه في الانتخابات الرئاسية القادمة 2024، موضحة أن إعلان الرئيس ترشحه يؤكد أنه حريص كل الحرص على استكمال ما بدأه بإعادة بناء الدولة المصرية وتخلصيها من الفوضى والإرهاب الذي شهدته قبل 10 سنوات.

وأضافت مديح، في بيان لها، أن الرئيس السيسي هو رجل المرحلة القادمة، عرفانًا بما قدمه في بدايات أعقاب يناير  2011 وصولا إلى 30 يونيو2013، حيث استطاع أن يحافظ على الدولة المصرة من مرحلة اللاعودة، موضحة أن ترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية ضرورة من أجل لاستكمال مسيرة المشروعات التي صارت بالفعل على أرض الواقع، فلا أحد يستطيع أن ينكر الانجازات التي تحققت على مدار الـ10 سنوات الماضية.

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن الرئيس السيسي نجح في استعادة الدولة المصرية وتثبيت أركانها وصولا إلى محطة التنمية والبناء وتحديث هياكل الاقتصاد، وترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية يأتي لمواصله النجاحات والانجازات التي شهدتها الدولة المصرية خلال الـ10 سنوات الماضية، معقبة:" لا أحد يغفل ما قام به الرئيس السيسي من إنجازات ساهمت في تحسين حياة المواطنين والارتقاء بها نحو الأفضل".

وتابعت مديح: شهدنا طفرة كبيرة في جميع المجالات خلال فترة تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم، كما شهدنا إقامة مشروعات قومية عملاقة حققت انجازات ملموسة على أرض الواقع، كما أن المرأة المصرية عاشت عهدها الذهبي حيث نالت الكثير والكثير من الحقوق ولاسيما السياسية، لذا فإن ترشحه في الانتخابات الرئاسية ضرورة.

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