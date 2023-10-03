عبد الله جورج: انتخابات الزمالك عنوان لعودة النادي لأبنائه| فيديو

أكد عبد الله جورج، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن انتخابات القلعة البيضاء بعنوان “الحرية وعودة النادي إلى أبنائه مجددًا”.

قال عبد الله جورج في مقابلة مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد":" انتخابات الزمالك هي انتخابات للحرية، وعودة الزمالك إلى أبنائه، والود بين الجميع، كلنا كنا نطمع لرؤيتها.. هذا العنوان الصحيح للانتخابات".



أضاف عبد الله جورج:" هناك أشخاص حاربوا ووقفوا بحزم مثل أحمد سليمان، مصطفى عبد الخالق، هاني شكري، هاني العتال، عبد الله جورج، خاضوا الحرب وتعرضوا للكثير، الأربعة ناضلوا لآخر نفس، حتى بعد 2017، ظللنا إلى 2022 في محاولة لخوض الانتخابات من أجل عودة نادي الزمالك لأبنائه ومحبيه، وأتشرف بتواجدي ضمن هذه المجموعة".

وأتم عبد الله جورج، تصريحاته:" الغرض والهوى كان عدم وجودي في المجلس، لأن الحكم في نادي الزمالك كان حكم الفرد وليس المجموعة، لم يكن هناك أحد يقول لا، وتم اعتباري أنا من سيقول لا، لم أكن سأقول نعم وحاضر، لهذا حوربت من المجلس السابق".