فرج عامر: لاعب برشلونة الجديد أتوقع أن يتفوق على ميسي

اشاد فرج عامر بالمغربي لامين لامال لاعب برشلونة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب فرج عامر : لامال لاعب برشلونة الجديد الذي اتوقع ويتوقع الجميع ان يتفوق علي ميسي صاحب الجنسية المغربية الاسبانية واصغر لاعب لعب الدوري الاسباني في التاريخ وقع عقد مع برشلونة مدته ٥ سنوات عندما اكتمل ١٦ عام هذا العقد الشرط الجزائي بة مليار يورو وهذا اعلي رقم شرط جزائي في التاريخ.

وكشف تقرير صحفي، اول امس الأحد، عن غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق إنتر ميامي، عن الفريق حتى نهاية الموسم.

وكتب الصحفي الأمريكي كادين ديليسا، المختص بأخبار إنتر ميامي عبر صفحته الرسمية على منصة “إكس” قائلاً: “مصدر أكد لنا أن ميسي يعاني من تمزق عمقه 2 سم في أوتار الركبة، أكدته أشعة الرنين المغناطيسي، ما سيجعله على الأرجح يغيب لنهاية الموسم”.

وأضاف: “لقد تعرض ميسي لتلك الإصابة خلال لقاء الأرجنتين والإكوادور في تصفيات كأس العالم 2026، قبل أن تتفاقم ضد تورنتو”.

ميسي مع إنتر ميامي

يذكر أن ميسي منذ انضمامه لفريق إنتر ميامي، والفريق الأمريكي لم يتذوق طعم الخسارة.