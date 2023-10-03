عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محللون: فوز فيكو في سلوفاكيا لن يحدث تحولا سياسيا كبيرا أو بشأن الحرب الروسية

صدى البلد

أدى فوز روبرت فيكو، في الانتخابات في سلوفاكيا، بعد أن شن حملة لإنهاء المساعدات العسكرية لأوكرانيا؛ الاستياء المتزايد في أوروبا الوسطى بشأن الحرب مع روسيا، لكن المحللين لا يتوقعون حدوث تحول كبير في السياسة من قبل عاصمة سلوفاكيا براتيسلافا أو البولندية وارسو.

وكان زعماء المنطقة، التي كانت ذات يوم تحت الحكم السوفييتي، يقومون بإثارة المشاعر القومية في المجر وسلوفاكيا وحتى بولندا المناهضة تقليدياً لروسيا، مع وقوع الدعم لأوكرانيا ضحية لمناورات سياسية قصيرة المدى لكسب الأصوات.

وأثار فوز فيكو في الانتخابات- التي جرت يوم السبت- مخاوف من أن حكومته الجديدة ستشهد انضمام سلوفاكيا العضو في حلف شمال الأطلسي إلى المجر في تحدي إجماع الاتحاد الأوروبي بشأن دعم أوكرانيا.

وقبيل التصويت، تعهد فيكو بوقف الإمدادات العسكرية لأوكرانيا والسعي لإجراء محادثات سلام. وهذا خط قريب من خط الرئيس المجري فيكتور أوربان، لكن ترفضه أوكرانيا وحلفاؤها، الذين يقولون إن هذا لن يؤدي إلا إلى تشجيع روسيا.

ومع ذلك، لا يرى المحللون تحولًا كبيرًا في السياسة فيما يتعلق بأوكرانيا في سلوفاكيا وبولندا.

وقال روجر هيلتون، زميل الدفاع في GLOBSEC، إن الخلافات الحالية تتعلق بمكاسب سياسية قصيرة المدى، في حين تظل المصالح الأمنية طويلة المدى للمنطقة راسخة في حلف شمال الأطلسي، حيث يُنظر إلى الصراع في أوكرانيا على أنه تهديد وجودي.

وأضاف: 'لا أعتقد أن صعود حكومة واحدة في أوروبا الوسطى والشرقية، مثل حكومة فيكو، سيكون الحافز الذي يؤدي إلى انهيار الدعم لأوكرانيا في جميع أنحاء المنطقة'.

وفي بولندا، حيث كان الدعم لأوكرانيا هو الأقوى، تتعرض الحكومة الحاكمة لضغوط من اليمين المتطرف لاتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن أوكرانيا قبل الانتخابات المقررة في 15 أكتوبر.

وزاد الخلاف مع أوكرانيا بشأن شحنات الحبوب وتمديد الحظر على واردات الحبوب الأوكرانية من قبل بولندا والمجر وسلوفاكيا الشهر الماضي.

الانتخابات المقررة الانتخابات في سلوفاكيا الرئيس المجري العقوبات المفروضة المساعدات العسكرية لأوكرانيا أوروبا الوسطى حلف شمال الأطلسي حرب مع روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار متفاوتة الشدة والقاهرة في القائمة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

ماذا تقول بين التشهد والتسليم في الصلاة؟.. النبي أوصى بـ26 كلمة ويغفلها كثيرون

صورة تظهر حمل درة في الأشهر الأولى.. تفاصيل

دراسة مرعبة.. كارثة تضرب 3 مدن عربية بعد دانيال وهذا موقف الإسكندرية

رفض 2 مليون دولار.. ميدو يوجه تحية خاصة لـ رئيس الاتحاد السكندري

أنهى الاتفاق| آخر المستجدات بين الأهلي وأحمد فتوح نجم الزمالك.. تفاصيل

ما هي أفضل سورة قبل صلاة الفجر للرزق واستجابة الدعاء؟.. كثيرون لا يعرفونها

مفاجأة في براءة زوج نانسي عجرم بقضيةً مقتل الشاب السوري

موضوعات متعلقة

كييف تتفوق على الولايات المتحدة.. وسلوفاكيا تتأرجح مع وصول وزراء الاتحاد الأوروبي

ناسا تكشف حقيقة انقطاع الإنترنت عن العالم يوم 11 أكتوبر

الخارجية الأمريكية توجه رسالة إلى الجزائر بعد قبول وساطتها في أزمة النيجر

النائب الجمهوري مات غيتز يقدم مذكرة لعزل رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي

وزارة الخارجية الأمريكية تنتقد الكونجرس لفشله في تجديد برنامج بيبفار لمكافحة الإيدز

علامة غريبة على رأس بوتين أثناء إلقاء خطاب فوز روسيا في الحرب

مكتب الأرصاد الجوية البريطانية: المملكة المتحدة شهدت أجواء أكثر دفئا خلال سبتمبر

إصابة عسكريين في غارة إسرائيلية على مواقع للجيش السوري بمحيط دير الزور

ترشيحاتنا

سعر ومواصفات جاك JS2 بعد عودتها للسوق المصري .. صور

أفضل هاتف أندرويد في العالم.. تسريبات تكشف مواصفات فائقة لـ Galaxy S24 Ultra

هل يجوز أداء ركعتي قيام الليل بعد صلاة الوتر.. لجنة الفتوى تجيب

اليوم.. انطلاق أولى جلسات الانعقاد الرابع لمجلس الشيوخ

أوسوريو مدرب عجيب.. المندوه: استمرار عواد في حراسة مرمى الزمالك هو الأفضل

شوبير يكشف مصير محمود علاء في الزمالك بعد أزمته الأخيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغلى أصناف القهوة مستخرج من فضلات هذا الحيوان.. تفاصيل

توارثها الأبناء.. خصلة شعر بمبلغ 45 ألف دولار | لن تتوقع السبب

رسائل إلكترونية تثير قلق عملاء أمازون.. لن تتوقع محتواها

بعد حرمانها منه.. طفلة تصنع لابتوب خاص بها

فيديو

اتوبيس يجوب شوارع القاهرة.. حمو بيكا يدعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

محمود الليثي يحتفل بنصر أكتوبر ودعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

حلقة النار.. العالم في انتظار ظواهر فلكية نادرة وهذا موعدها/ فيديوجراف

هل ينسحب منافس الأهلى من دوري السوبر الأفريقي؟.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

اﻟﻤﺰﻳﺪ