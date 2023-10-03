بديل التكميم ويناسب الجميع.. كورس الأناسيليوم ينقص الوزن 15 كيلو شهريا

كشفت الدكتورة حنان الحسيني، أن كبسولات الأناسيليوم، هي الكبسولات رقم واحد في مصر التي تعمل على إنقاص الوزن من 10 إلى 15 كيلو خلال شهر واحد فقط، و تناسب جميع الأعمار و الفئات و أصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضحت "الحسيني"، خلال تقديمها برنامج "جو هيلثي" المذاع على شاشة صدى البلد 2، أن كورس الأناسيليوم يحتوي على أكثر من منتج، و جميعها مرخصة من وزارة الصحة المصرية، و يحتوي بالكامل على مواد طبيعية و غير كيميائية، منوهة إلى أن كورس الأناسيليوم مليء بمعادن و فيتامينات و مضادات الأكسدة.

وأضافت "الحسيني"، أن مكونات كورس الأناسيليوم هي: قشور السيليوم (ألياف طبيعية)، مستخلص التوت البري، القهوة الخضراء، جريب فروت و أناناس.

تأثير كبسولات الأناسيليوم و الفينيل

ولفتت، إلى أن كبسولات الاناسيليوم تعمل على سد الشهية و تزيد معدل حرق الجسم للدهون، مضيفة أن كبسولات الفينيل تعمل على حرق دهون السمنة الموضوعية.