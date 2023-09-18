خبيرة تغذية: كورس الأناسيليوم يساعد على إنقاص الوزن ومصرح من وزارة الصحة|فيديو

قالت مها عطوة خبيرة التغذية، إن كورس الأناسيليوم يتضمن قشور السيليوم، وهي عبارة عن ألياف طبيعية تملأ المعدة وتساعد على إنقاص الوزن، مؤكدة أن الكورس مصرح به من وزارة الصحة.

وقالت مها عطوة، خلال لقائها ببرنامج "مطبخ البلد" عبر فضائية "صدى البلد"، إن كورس الأناسيليوم يساعد غير القادرين على اتباع نظام غذائي على إنقاص أوزانهم، منوهة بأن شرب المياه بكميات كبيرة يساعد على إنقاص الوزن.

كورس الأناسيليوم يزيد نسبة الحرق في الجسم بمعدل 4 أضعاف

وتابعت خبيرة التغذية، أن كورس الأناسيليوم يزيد نسبة الحرق في الجسم بمعدل 4 أضعاف، ويساعد على تحويل الدهون العنيدة إلى دهون بسيطة.