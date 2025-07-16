أحمد موسى: استهداف مقر وزارة الدفاع السورية في دمشق عدوان سافر

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مقر وزارة الدفاع السورية في ساحة الأمويين بالعاصمة دمشق تمثل "عدوانًا سافرًا" على دولة عربية شقيقة، مشيرًا إلى أن هذا الاعتداء يعيد إلى الأذهان مشاهد من سبعينيات القرن الماضي.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، إن العدوان لم يكن وليد اللحظة، بل جاء ضمن خطة معدة مسبقًا من قبل الاحتلال الإسرائيلي. ولفت إلى أن الطيران الإسرائيلي الذي نفذ الهجوم اليوم، هو نفسه الذي قدم دعمًا سابقًا لتنظيم "هيئة تحرير الشام" بقيادة أبو محمد الجولاني في ديسمبر الماضي.



وأوضح أن الغارة جاءت في إطار ترتيبات إسرائيلية تهدف لإعادة تشكيل المشهد السوري بما يخدم مصالحها، معتبرًا أن ما يحدث في سوريا الآن يُعد استمرارًا لمخطط قديم يسعى لتفكيك الدولة السورية ومنع استقرارها.



وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يعبث بالأراضي السورية بشكل مستمر، حيث استهدف مؤخرًا مقر هيئة الأركان السورية، وقال: "لو أرادوا قصف الشرع لفعلوا، لكنهم يتركونه يكمل المهمة"، في إشارة إلى حالة التواطؤ أو الاستفادة من بقاء بعض الشخصيات.