وكالة الأنباء السورية: طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف محيط مدينة قطنا بريف دمشق

ذكرت وكالة الأنباء السورية، أنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف محيط مدينة قطنا بريف دمشق، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.



وفي وقت سابق، أكد وزير الإعلام السوري الدكتور حمزة المصطفى أن الحكومة السورية أبدت مرونة كبيرة لإيجاد حلول سياسية في محافظة السويداء، لكن النتيجة كانت المزيد من الاستفزازات والنكث بالوعود، بل محاولة البعض إيجاد واقع عسكري مضاد للدولة التي حاولت الابتعاد بكل طاقتها عن الحل العسكري، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأوضح وزير الإعلام في لقاء مع قناة الإخبارية السورية أن الدولة السورية لم تكن في موقع ضعف لحسم ملف السويداء الذي كان ممكناً خلال الأشهر الماضية، لكن طلبت من الفرقاء أن يتفقوا على صيغة مشتركة، إلا أن البعض راهن على الخارج، مؤكداً أن الدولة لها الحق في السيطرة على أراضيها، وما جرى هو تدخل طبيعي نتيجة الفوضى وعدم الاستقرار.