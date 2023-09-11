مها عطوة: كورس الأناسيليوم يزيد نسبة الحرق في الجسم

أكدت مها عطوة خبيرة التغذية، أن كورس الأناسيليوم، وهو عبارة عن قشور السيليوم، يساعد على إنقاص الوزن، مؤكدة أن الكورس مصرح به من وزارة الصحة.

وقالت مها عطوة، خلال لقاء لها في برنامج “مطبخ البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “سارة سمير”، إن كورس الأناسيليوم يساعد غير القادرين على إتباع نظام غذائي على إنقاص أوزانهم، مؤكدة أن شرب المياه بكميات كبيرة يساعد على إنقاص الوزن.

الوصول للوزن المثالي

وتابعت خبيرة التغذية، أن كورس الأناسيليوم يزيد نسبة الحرق في الجسم بمعدل 4 أضعاف، ويساعد على الوصول للوزن المثالي.