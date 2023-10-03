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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب مصر الحديثة يعرب عن تقديره لقرار السيسي بإعلان ترشحه بالانتخابات الرئاسية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أعرب حزب مصر الحديثة عن اعتزازه وخالص تقديره وامتنانه لقرار  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاستجابة لمطالب ملايين المصريين، بالإعلان عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد الحزب - في بيان اليوم /الثلاثاء /دعمه الكامل للرئيس فى مواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية التي شهدتها مصر في السنوات الماضية، والتي أسهمت في تعزيز مكانة مصر إقليمياً ودولياً.

وذكر الحزب أنه نطلاقاً من مسؤوليته الوطنية، وبالنظر إلى انتشاره الجغرافي في جميع أنحاء الجمهورية، يتعهد الحزب بالمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، والعمل على تحفيز الناخبين على المشاركة بكثافة، ليكونوا شركاء في صنع مستقبل مصر الزاهر ، وتقديم صورة مشرقة لمصر أمام العالم.

وكانت مجموعة من الأحزاب قد أصدرت بيانات دعم للرئيس السيسي بعد إعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة 

وأعرب حزب مستقبل وطن، عن خالص تقديره واعتزازه لتلبية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لنداء المصريين واستجابته لإرادة الجماهير التي تسارعت وخرجت في جميع ميادين مصر، تؤيد ترشحه لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات المقبلة.

وجد حزب مستقبل وطن العد مع الرئيس السيسي باستكمال مسيرة العمل الجاد والبناء المتواصل لتجاوز التحديات، وتثبيت أركان الدولة، وحفاظًا على وطننا العظيم قويا شامخا.

وقال الحزب إنه انطلاقا من دوره السياسي، وبالنظر إلى حجم قواعده التنظيمية في كافة محافظات الجمهورية، يتعهد الحزب بالعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس بان تكون هذه الانتخابات مقدمة لحياة سياسة حيوية وتعددية من خلال إثراء العملية الانتخابية وتحقيق مشاركة شعبية واسعة، حتى يخرج هذا الاستحقاق التاريخي بصورة تليق بالمصريين شعبا ودولة.

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