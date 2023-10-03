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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

5 أدوية لا يجب تناولها عند شرب القهوة

القهوة
القهوة

عند تناول القهوة، يجب أن تكون حذرًا بشأن بعض الأدوية التي قد تتفاعل مع القهوة وتؤثر على فعاليتها أو تسبب آثار جانبية غير مرغوب فيها. إليك خمسة أدوية ينصح عادةً بعدم تناولها مع القهوة، والتي كشف عنها الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية لصدى البلد. 

1. مثبطات مستقبلات بيتا (Beta-blockers): تشمل أمثلة على هذه الأدوية البروبرانولول (Propranolol) وأتينولول (Atenolol). تعمل هذه الأدوية على تقليل ضغط الدم وتضخيم تأثير القهوة المحتوية على الكافيين، مما يؤدي إلى زيادة في معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم.

2. مثبطات مستقبلات الأنجيوتنسين المحولة (ACE inhibitors): تشمل أمثلة على هذه الأدوية الليسينوبريل (Lisinopril) وانالابريل (Enalapril). يمكن أن تسبب هذه الأدوية انخفاض ضغط الدم، وتناولها مع القهوة التي تحتوي على الكافيين قد يعزز هذا الانخفاض ويزيد من احتمال حدوث آثار جانبية مثل الدوخة والدوار.

3. مضادات الاكتئاب من فئة مثبطات امتصاص السيروتونين وإعادة الامتصاص النور أدرينالي (Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitors): تشمل أمثلة على هذه الأدوية الفينلفين (Venlafaxine) ودولوكستين (Duloxetine). يمكن أن يزيد تناول القهوة مع هذه الأدوية من ارتفاع مستويات النشاط العصبي، مما يؤدي إلى زيادة في القلق والارتباك.

4. مضادات الحموضة مثل الأنتاجونيستات الهيستامين H2 (H2 Antagonists): تشمل أمثلة على هذه الأدوية السيميتيدين (Cimetidine) وفاموتيدين (Famotidine). يعتقد أن تناول القهوة مع هذه الأدوية قد يؤثر على امتصاص الدواء وفعاليته، وبالتالي قد يقلل من فائدتها في علاج حموضة المعدة.

5. الحديد: تناول القهوة مع مكملات الحديد يمكن أن يقلل من امتصاص الحديد في الجسم. ينصح عادةً بتجنب شرب القهوة أو تناول المشروبات الغنية بالكافيين مع مكملات الحديد لضمان امتصاص الحديد بشكل أفضل.

مع ذلك، يجب أن تتحدث دائمًا مع طبيبك أو الصيدلي المسؤول عن وصف الأدوية قبل تغيير أو تعديل جرعات الأدوية أو تناولها مع القهوة. لأن تأثير التفاعلات قد يختلف من شخص لآخر وقد تحتاج إلى توصيات مخصصة لحالتك الصحية الفردية.

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