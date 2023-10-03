بـ 7 مقاعد.. أسعار ميتسوبيشي إكسباندر 2023

يوجد داخل السوق المصري للسيارات الجديدة باقة متنوعة من مختلف فئات السيارات منها السيدان و الهاتشباك و الكروس أوفر و الـ SUV موديل 2023 ، ولكن دائما ما يبحث المواطنين عن سيارات عائلية تحتوي علي عدد كبير من المقاعد لتستوعب جميع أفراد العائلة وتساعدهم علي التنقل والتنزه بسهولة.

ومن ضمن هذه السيارات ميتسوبيشي إكسباندر التي تنتمي الي الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023 بالسوق المصري للسيارات :

سيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023



- وسائل الأمان بـ ميتسوبيشي إكسباندر

زودت سيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، مثبت سرعة، وأحزمة أمان ، وقفل مركزي للأبواب ، و 4 وسائد هوائية ، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، وحساسات ركن خلفية معزز بكاميرا، وحساسات مطر للمساحات الأمامية .

- محرك إكسباندر موديل 2023

ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023

عزم دوران ميتسوبيشي إكسباندر يصل الي 141 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 45 لتر ، وتحتاج الي 5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 م/ساعة، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتخرج قوة تصل الي 104 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 170 كم/ساعة .

- أسعار ميتسوبيشي إكسباندر الجديدة

مقصورة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023

الفئة الأولي من سيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023 تباع بسعر 980 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023 تباع بسعر مليون و 40 ألف جنيه .