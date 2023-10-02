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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار قطع غيار ميتسوبيشي لانسر من موديل 2005 لـ 2012| تفاصيل

أسعار قطع غيار ميتسوبيشي
أسعار قطع غيار ميتسوبيشي لانسر من موديل 2005 لـ 2012

يبحث أصحاب السيارات دائما عن قطع غيار لسيارتهم ، وبالتالي يتوافر بداخل سوق قطع الغيار العديد من أجزاء السيارات التي يحتاج اليها المواطنون، وتواجد هذه القطع من اجل راحة المواطنين وعدم تحملهم للعناء والمشقة بسبب البحث عنها، ولكن دائما ما تختلف أسعار قطع الغيار عن بعضها البعض بسبب موديلات السيارات وإمكان تصنيعها .

أسعار قطع غيار ميتسوبيشي لانسر من موديل 2005 لـ 2012

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- يوضح زكريا سعيد  صاحب احد المحال التجارية لموقع صدى البلد الإخباري أسعار قطع غيار سيارة  ميتسوبيشي لانسر من موديل 2005 لـ 2012 :

1- التيل الأمامي للفرامل :

تيل الفرامل الأمامي يعمل علي تخفيض سرعة السيارة ، ويحدث ذلك من خلال نقل زيت الفرامل من خلال أسطوانة عند الضغط علي دواسة الفرامل .

التيل الأمامي للفرامل 

يصل سعر التيل الأمامي للفرامل الخاص بسيارات ميتسوبيشي لانسر موديل 2005 حتي موديل 2012 الي 450 جنيه، ويرتفع ليصل الي 750 جنيه .

2- التيل الخلفي الخاص بالفرامل :

عند الضغط علي دواسة الفرامل يتم تحريك تيل الفرامل الخلفي ليضغط علي الطنابير، وفي هذه الحالة يتم خفض سرعة السيارة .

 التيل الخلفي الخاص بالفرامل

سعر التيل الخلفي الخاص بالفرامل لسيارات ميتسوبيشي لانسر موديل 2005 حتي موديل 2012 يصل الي 550 جنيه، ويرتفع ليصل الي 650 جنيه .

3- زيت الفرامل :

زيت الفرامل يعطي قوة هيدروليكية تعمل علي إيقاف السيارة في الوقت والمسافة المناسبة ، ومن هنا يجب الاهتمام دائما بتواجد زيت الفرامل بالكمية المناسبة أو تغيره عند الحاجة ذلك .

زيت الفرامل 

يباع زيت الفرامل الخاص بإصدارات سيارة ميتسوبيشي لانسر من عام 2005 حتي عام 2012 بسعر 50 جنيه، ويرتفع ليصل الي 120 جنيه .

4- فلتر زيت السيارة :

فلتر الزيت يحافظ علي محرك السيارة وعلي أجزاءه الداخلية، ويساعد في أطاله العمر الافتراضي للمحرك .

 فلتر زيت السيارة

يتواجد  فلتر الزيت الخاص بسيارات ميتسوبيشي لانسر من موديل 2005 حتي موديل 2012 بسعر 75 جنيه، ويصل الي 125 جنيه .

5- بوجيهات السيارة :

بوجيهات السيارة  تعمل علي استكمال عملية الاحتراق بالسيارة ، بالإضافة الي تحقيق الضغط المناسب داخل المحرك .

بوجيهات السيارة

تتوافر بوجيهات سيارات ميتسوبيشي لانسر من موديل 2005 حتي موديل 2012 بسعر 220 جنيه، وترتفع لتصل الي 280 جنيه .

و جدير بالذكر أن أسعار قطع غيار السيارات تختلف من مكان لآخر حسب العرض والطلب عليها .

 

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