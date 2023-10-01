موستانج V6 تقتحم منزلا في كاليفورنيا بسرعة كبيرة | شاهد

نشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يوضح لحظة اصطدام سيارة من طراز موستانج V6 ربما تكون موديل 2010 أو 2012 من الجيل الخامس، بمنزل في مدينة جراند تيراس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك بعدما فشل سائق السيارة في السيطرة عليها.

موستانج V6 تقتحم منزل بسرعة كبيرة

وشاهد المارة وهم يقفون عند التقاطع قدوم سيارة موستانج V6 من الجيل الخامس بسرعة كبيرة جدا أدت إلى تطاير السيارة بالجو ومن ثم عند هبوطها اصطدمت بالمنزل .

موستانج V6 تقتحم منزل بسرعة كبيرة

وعندما اصطدمت السيارة بالمنزل كان أصحابه بداخله ولكنهم بخير، ولم يحدث لهم أي أذى نتيجة تعرضهم للحادث، بالإضافة إلى أن سائق السيارة خرج منها دون أي إصابات ورفض الخضوع للعلاج .

موستانج V6 تقتحم منزل بسرعة كبيرة

جدير بالذكر أن السبب في ذلك الحادث؛ هو فقدان السيطرة على السيارة بسبب حدوث عطل بالسيارة غير معروف.

