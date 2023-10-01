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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

موستانج V6 تقتحم منزلا في كاليفورنيا بسرعة كبيرة | شاهد

موستانج V6 تقتحم
موستانج V6 تقتحم منزل بسرعة كبيرة

نشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يوضح لحظة اصطدام سيارة من طراز موستانج V6 ربما تكون موديل 2010 أو 2012 من الجيل الخامس، بمنزل في مدينة جراند تيراس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك بعدما فشل سائق السيارة في السيطرة عليها.

موستانج V6 تقتحم منزل بسرعة كبيرة

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وشاهد المارة وهم يقفون عند التقاطع قدوم سيارة  موستانج V6  من الجيل الخامس بسرعة كبيرة جدا أدت إلى تطاير السيارة بالجو ومن ثم عند هبوطها اصطدمت بالمنزل .

موستانج V6 تقتحم منزل بسرعة كبيرة

وعندما اصطدمت السيارة بالمنزل كان أصحابه بداخله ولكنهم بخير، ولم يحدث لهم أي أذى نتيجة تعرضهم للحادث، بالإضافة إلى أن سائق السيارة خرج منها دون أي إصابات ورفض الخضوع للعلاج .

موستانج V6 تقتحم منزل بسرعة كبيرة

جدير بالذكر أن السبب في ذلك الحادث؛ هو فقدان السيطرة على السيارة بسبب حدوث عطل بالسيارة غير معروف.
 

وسائل التواصل الإجتماعي التواصل الاجتماعي موستانج V6 موديل 2010 جراند تيراس عطل بالسيارة موستانج حدوث عطل بالسيارة

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