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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

موانئ البحر الأحمر تشهد حركة تداول نشطة للبضائع والسفن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر اليوم أن موانئها شهدت حركة تداول نشطة خلال الأيام القليلة الماضية. حيث بلغ إجمالي حركة البضائع العامة والمتنوعة المتداولة 11 ألف طن، تم تداولها عبر موانئ الهيئة. وشملت هذه الحركة 654 شاحنة و114 سيارة.

وأفادت الهيئة بأن عدد السفن المتواجدة حاليًا على أرصفة موانئها يبلغ 8 سفن، حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة "أمل"، ومغادرة السفينتين "الحرية" و"بوسيدون إكسبريس". كما يستقبل ميناء نويبع رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي إيلة، سينا، وبريدج، وشهد الميناء تداول 1300 طن و182 شاحنة. ويستعد ميناء بورتوفيق لمغادرة السفينة "نوي إكسبريس" متجهة إلى جدة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1110 ركاب بموانيها خلال هذه الحركة النشطة للملاحة البحرية.

 


 

موانئ البحر الأحمر حركة البضائع السفن التجارة البحرية الملاحة البحرية

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