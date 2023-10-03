بسبب "أريكة خشبية".. السيطرة على مشاجرة بين 16 شخصا في البساتين

سيطر رجال أمن القاهرة علي مشاجرة بالأسلحة وقعت بين 16 شخصاً بسبب خلافات حول بيع "أريكة خشبية" بمعرض اثاث بالبساتين ، وأسفرت المشاجرة عن إصابة 11 من الطرفين

تبلغ لقسم شرطة البساتين بحدوث مشاجرة ومصابين بدائرة القسم ، بالإنتقال والفحص تبين حدوثها بين 8 أشخاص بينهم 6 مصابين بكدمات وجروح وبحوزة أحدهم سلاح أبيض "سكين" وبين 8 أشخاص أخرين بينهم 5 مصابين بكدمات وجروح وبحوزة إثنين منهم سلاح أبيض "سكين" وجميعهم مقيمين بدائرة القسم ، وذلك على إثر مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات حول ثمن شراء الطرف الأول "أريكة خشبية" من الطرف الثانى بمعرض الأثاث محل عمله ، تعدى خلالها الطرفين على بعضهما بالضرب ، نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها ، وبمواجهة الطرفين إعترفوا بارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.