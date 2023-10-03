حزب الحركة الوطنية يشكر السيسي لترشحه للرئاسة: نتطلع لنظام ديمقراطي قائم على التعددية

وجه حزب الحركة الوطنية المصرية الشكر إلي الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لإعلانه خوض إنتخابات الرئاسة المقبلة والتي تعد أرفع استحقاق انتخابي ودستوري تشهده الدولة، وذلك استجابة لنداء الوطن والمواطن والمضي قدماً في بناء الجمهورية الجديدة .

ويؤكد الحزب علي أننا نتطلع خلال المرحلة القادمة إلي التأسيس لنظام سياسي وديمقراطي قائم علي التعددية الحزبية وفتح المجال العام خاصة وان الانتخابات الرئاسية تعد بمثابة حجر زاوية يؤسس عليه لبناء ديمقراطية سليمة قائمة علي التنوع وتداول السلطة وتقديم نموذج يحتذي به أمام كل دول العالم .

وأضاف الحزب أننا نمر بمرحلة دقيقة من عمر الوطن تتطلب من الجميع " حكومة وشعب " الوعي والحذر لمجابهة المخاطر المحيطة بنا من كافة الأصعدة والحفاظ علي أمن وإستقرار الدولة والمضي قدما نحو إعادة هيكلة وإصلاح سياسي يمكن الجميع بلا تهميش او استبعاد .