كيف كانت مشية النبي.. فعل عجيب حدث فى طريق كان يمشي فيه

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، إن لرسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- مشية مميزة‏، فكانت الأرض تتواضع وتخضع تحت قدمه‏‏ فكان يـرى -صلى الله عليه وآله وسلم- وهو يمشي في الطريق المستوي وكأنه منحدر‏،‏ وكان ذلك إجلالا من تلك الأرض التي شرفت بسير رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عليها‏.

كما أنه كان يسير في همة وقوة -صلى الله عليه وآله وسلم- وكان يمشي مسرعا‏، وكان أصحابه يمشون بين يديه ويتركون ظهره للملائكة‏،‏ وكان -صلى الله عليه وآله وسلم- لا يلتفت في مشيه‏.‏

فعن أنس-رضي الله عنه- قال‏:‏ كان النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- إذا مشى تكفأ‏، أي كأنما ينزل من موضع منحدر ‏(البخاري ومسلم‏),‏ وروي كذلك‏:‏ كان النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- إذا مشي تقلع ‏(رفع الرجل من الأرض بهمة وقوة‏,‏ لا مع التراخي وتقارب الخطا‏) (رواه الترمذي في سننه وفي الشمائل‏)‏.

وكان النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- إذا مشي مشي أصحابه أمامه وتركوا ظهره للملائكة ‏(أخرجه ابن ماجه في سننه وأحمد في مسنده‏).

وكان النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- إذا مشي لم يلتفت ‏(رواه الحاكم في المستدرك‏),‏ وكان رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-إذا مشي أسرع ‏(رواه الحاكم في المستدرك‏).‏