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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

21 رحلة أسبوعيا..الاتحاد للطيران تعلن زيادة تشغيلها إلى القاهرة اعتبارا من يناير المقبل

صدى البلد

أعلن طيران الاتحاد، زيادة رحلاتها الجوية إلى القاهرة، وذلك اعتبارا من يناير القادم 2024، وذلك بما يعزز الروابط بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.

وقالت الاتحاد للطيران، في بيانها، أنها ستضيف 5 رحلات أسبوعية جديدة إلى القاهرة، ليصبح عدد الرحلات 3 رحلات يوميا، بمعدل 21 رحلة أسبوعيا.

صرح أنتونوالدو نيفيز، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، قائلاً: "تعتبر الرحلات الجديدة الخطوة المهمة التالية في مسيرتنا مع تعزيز شبكتنا لتوفير المزيد من سبل الربط لضيوفنا وملاقاة طلبهم لمزيد من الفرص لزيارة أبوظبي."

وتابع: "إننا نساعد في تسريع النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي من خيار توفير خيارات سفر أكثر وسبل ربط أكثر سلاسة مع ضمان تسهيل زيارة أبوظبي على ضيوفنا كوجهة أخيرة أو في رحلة توقف وهم في طريقهم إلى إحدى الوجهات التي نشغّل إليها."

وكانت الاتحاد قد أعلنت في وقت سابق عن التشغيل إلى تسع وجهات جديدة منها مالقة، ميكونوس، لشبونة، كولكاتا، سانت بطرس برغ، دسلدورف، كوبنهاغن، أوساكا وبوسطن. بالإضافة إلى ذلك، نشرت شركة الطيران هذا الأسبوع خطين جديدين إلى شبه القارة الهندية، كوزيكود وتريفاندرم على أن تبدأ تشغيل الرحلات إليهما في يناير 2024.

 

 

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